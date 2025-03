Eleonora Giorgi, commozione ai funerali: la famiglia, la musica dei Pink Floyd, l'abbraccio di Roma

05 marzo 2025 a

L'abbraccio di Roma a Eleona Giorgi. Tra due ali di folla sistemata dietro le transenne, convogliata im Piazza del Popolo piazza già da quasi due ore prima dell’inizio del funerale, alle 16, il feretro è stato accolto da applausi commossi. Nella Chiesa degli Artisti i familiari dell’attrice, tra cui i due figli, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli e la nuora Clizia Incorvaia con la figlia Nina. L’ingresso, nella Chiesa degli Artisti, della Giorgi è stato accompagnato dalla canzone dei Pink Floyd Wish you were here, come da lei richiesto. Prima dell’ingresso dalla folla, qualcuno ha urlato "Eleonora sei grande". Presenti per l’ultimo saluto all’artista, insieme ai figli e ai familiari, Carlo Verdone, Massimo Ghini, Gloria Guida e Andrea Roncato.

"Oggi il cuore è stracarico di tristezza e di dolore, ma dobbiamo dare testimonianza della speranza. Noi non perdiamo mai coloro che amiamo, perché li possiamo amare in colui, Gesù, che è morto e risorto". Con queste parole monsignor Antonio Staglianò ha dato il via alla cerimonia di celebrazione delle esequie. "Eleonora sa di avere un cancro. Puoi affidarti a un miracolo ma sai anche che se vuoi lottare non c’è tanto spazio. Anche un mese, anche due mesi puoi lottare solo soffrendo, solo entrando nel tunnel di un dolore, che è qualcosa di tremendo. Ma lo fa, accetta questa sfida del dolore, di mettersi addosso questa corona di spine, ha detto Staglianò nell’omelia funebre. Il sacerdote ricorda che se n’è andato per lo stesso male che ha ucciso l’attrice a 71 anni anche un suo caro amico, il professor Giovanni Scambia, noto oncologo del policlinico Gemelli.

"Sono molto addolorato, è un grande dolore. Eleonora ha dimostrato ancora una volta e fino all’ultimo di avere un grande carattere", ha commentato l’attore Massimo Ghini, entrando nella Chiesa degli Artisti.