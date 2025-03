Eleonora Giorgi: petizione online per intitolarle la strada del bacio di "Borotalco"

04 marzo 2025 a

Dopo la scomparsa di Eleonora Giorgi, venuta a mancare all’età di 71 anni, è partita una petizione online lanciata su Change.org dagli amministratori della pagina Facebook da 79mila follower "Largo Arenula, 2". L’obiettivo è quello di intitolare all’attrice via Elio Lampridio Cerva, a Roma, ovvero la via del bacio tra Nadia Vandelli e Manuel Fantoni nel film "Borotalco". « Eleonora è stata una grande attrice, amata da molti italiani. Crediamo che rinominando la via in suo onore, Roma e l’Italia tutta possano mostrare il loro apprezzamento per il suo contributo alla commedia italiana», scrivono gli autori dell’appello.

«Crediamo, inoltre, che questo sarebbe un modo appropriato di onorare la sua vita e il suo lavoro. E un modo per ricordare quel meraviglioso bacio tra Nadia Vandelli e Sergio Benv...Manuel Fantoni. Invitiamo a firmare questa petizione per intitolare via Elio Lampridio Cerva a Roma a Eleonora Giorgi, una grande donna che ha arricchito la nostra cultura».