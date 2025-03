Eleonora Giorgi, lo sfogo di Incorvaia: "Parole belle ma quando era in vita..."

03 marzo 2025 a

La scomparsa di Eleonora Giorgi ha lasciato un vuoto incolmabile e il triste annuncio dei figli Andrea e Paolo è stato seguito da un'ondata di messaggi di affetto e riconoscenza. Oltre a essersi contraddistinta per aver interpretato personaggi iconici nel mondo del cinema, l'attrice ha raccontato senza filtri le asprezze della malattia. Nel 2023 le era stato diagnosticato un tumore al pancreas di cui ha poi narrato mese dopo mese l'evoluzione fino a decidere di ricoverarsi in una clinica romana per portare avanti la terapia del dolore. Tanti sono stati i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno tributato Giorgi con foto e dolci parole. Tra questi, però, c'è stato anche qualcuno che, stando al post della nuora Clizia Incorvaia, è solamente andato a caccia di like.

"Ci sono persone che scrivono post su mia suocera con una falsità assurda. È bello dire belle parole adesso e non calcolarla mai più quando era in vita", ha scritto in una storia pubblicata su Instagram l'influencer. "L'amore, la stima e il rispetto sono fatti, non sono parole. Solo per consenso pubblico e like? Sì. La dura verità", ha tuonato. Parole dure, scagliate contro destinatari ignoti che, secondo quanto si deduce, si sarebbero fatti vivi solo a morte ufficializzata. "Ele tu sai. Il teatro dei pupi. Tu riderai lo so. Ti amo", ha aggiunto la nuora di Giorgi rivolgendosi idealmente proprio all'attrice. È possibile, infatti, che le due ne avessero parlato in passato. Magari sorridendo.