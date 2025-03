MeteoGiuliacci: "Marzo, quando arrivano i ribaltoni". Ecco le date

04 marzo 2025 a

Marzo all'insegna dei grandi ribaltoni. Il mese che è appena iniziato non resterà fermo sulle condizioni climatiche attuali. La prima settimana, infatti, ha visto il dominio dell'alta pressione con tempo stabile e soleggiato. Se ne parla sul portale www.meteogiuliacci.it dove il team di meteorologi descrive i vari ribaltoni a cui assisteremo nelle prossime settimane.

"La prossima settimana sarà decisamente movimentata - si legge sul portale MeteoGiuliacci - con un via vai di perturbazioni che porterà diversi momenti piovosi, da nord a sud, in gran parte del Paese, mentre le temperature oscilleranno attorno ai valori tipici del periodo". Poi, però, arriverà il primo ribaltone del mese con l'arrivo di caldo fuori stagione attorno alla metà del mese. "A metà marzo è possibile un fugace assaggio di caldo fuori stagione, con temperature quasi da fine primavera ma sarà di breve durata". Ma non è ancora finita qui. Dopo il 20 marzo ci sarà spazio per il brusco ritorno del freddo. Sul fronte delle temperature, infatti, i valori potrebbero tornare addirittura ai livelli di febbraio.