MeteoGiuliacci: cosa scende dall'Atlantico: "Dove arriverà nel weekend"

Le ultime ore sono state caratterizzate da bel tempo e alta pressione. Ma, come si suol dire, le condizioni di stabilità hanno le ore contate. Come descritto dagli esperti del sito www.meteogiuliacci.it , la situazione comincerà a peggiorare tra sabato 8 e domenica 9 a causa di un ciclone in discesa dall'oceano Atlantico.

Marzo inizia con sole e tempo stabile. Ma c'è una data per il peggioramento

"Nella giornata di sabato avremo solo piogge sul sud Italia e sulle due isole maggiori - si legge sul portale di MeteoGiuliacci - Domenica avremo, invece, piogge più abbondanti con veri e propri nubifragi con rischio allagamenti". Ma non è finita qui perché nevicate abbondanti arriveranno sulle Alpi occidentali. Fino alla situazione di lunedì 10 marzo, quando il maltempo si estenderà anche sul resto del Nord, sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna.