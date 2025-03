Meteo, Sottocorona: "C'è aria di primavera". Cambia il quadro: le previsioni

04 marzo 2025 a

L'inverno è ormai alle spalle e si respira "aria di primavera". Paolo Sottocorona presenta su La7 le previsioni meteo di martedì 4 marzo. Cosa succede? Il maltempo che ieri insisteva "sulla penisola iberica in parte è sceso verso il Marocco e non è avanzato verso est come ci si aspettava", spiega il meteorologo. Pericolo scampato per l'Italia, dunque. Da registrare solo nuvole di scarsa consistenza sulla Sardegna mentre "quella nuvolosità che anche ieri sembrava piuttosto compatta sul Mar Ionio in realtà si è dissolta - spiega Sottocorona - e quindi siamo in una zona relativamente protetta di alta pressione". Un tempo assolutamente tranquillo in cui prevale il cielo sereno o poco nuvoloso. Sulle isole maggiori persiste la possibilità di qualche debolissima precipitazione.

Le previsioni per mercoledì 5 marzo riportano qualche nuvola che arriva sulla penisola ma il quadro non cambia molto. Per quanto riguarda le temperature fra oggi e domani le minime fanno registrare leggeri aumenti al centro sud e leggere diminuzioni sulle isole. Parliamo di valori "non lontani dalle medie, c'è un po' aria di primavera, mettiamola in questi termini", sintetizza Sottocorona.