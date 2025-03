Meteo, marzo inizia con sole e tempo stabile. Quando arriva il peggioramento

03 marzo 2025 a

Progressivo rinforzo dell’alta pressione tra Europa e Mediterraneo. Resta ancora attiva una circolazione depressionaria sulla Penisola Iberica e aria più fredda si muove sui settori orientali del continente. Condizioni di tempo in deciso miglioramento sull’Italia anche se un po’ di nuvolosità interesserà ancora il Sud con qualche pioggia sparsa non esclusa. Prossimi giorni che vedranno invece condizioni meteo stabili con sole prevalente da Nord a Sud. Poche variazioni fino al secondo weekend di marzo quando gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano un possibile peggioramento in arrivo da ovest. Una vasta struttura depressionaria dovrebbe infatti muoversi dall’Atlantico verso l’Europa occidentale portando maltempo anche sull’Italia.

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di lunedì 3 marzo

Queste le previsioni meteo per domani:

Al nord. Cieli sereni o poco nuvolosi specie sulle regioni di nord-ovest nel corso delle ore diurne. In serata e in nottata non sono attesi cambiamenti di rilievo.

Al centro. Cieli del tutto soleggiati al mattino e al pomeriggio. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità.

Al sud e sulle isole. Al mattino cieli soleggiati sulle regioni peninsulari, poco o irregolarmente nuvoloso sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio pochi cambiamenti con isolati piovaschi sulle zone interne della Sicilia. In serata ancora tempo del tutto stabile con qualche addensamento tra Sardegna e Sicilia. Temperature minime in calo al centro-sud, stabili o in rialzo al nord; massime stabili o in aumento su tutta la Penisola.