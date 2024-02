Meteo, "la pioggia più forte": dove cadrà tra poche ore. Ancora maltempo

26 febbraio 2024 a

È ora di tirare fuori l'ombrello perché tra poche ore arriverà "la pioggia più forte". Un vortice ciclonico travolgerà l'Italia e darà il via a una nuova fase di maltempo. Come si legge su ilmeteo.it , già a partire dalle prossime ore "il tempo peggiorerà". "Ci aspettiamo precipitazioni via via più intense a partire dalle regioni settentrionali, specie dal Nordovest, con particolare attenzione che va rivolta alla Liguria di Centro-Levante e al Piemonte, dove i fenomeni potrebbero risultare molto intensi", fanno sapere gli esperti. Occhio anche alle Alpi, "dove sono attese abbondanti nevicate, che potrebbero interessare le aree al di sotto dei 1000 metri di quota o addirittura la fascia collinare più occidentale".

Il maltempo, tuttavia, non colpirà solamente il Nord. "L'area perturbata si estenderà anche a gran parte del Centro: Toscana e Sardegna saranno le prime regioni a sperimentare le avverse condizioni meteorologiche, seguite successivamente da Umbria e Lazio e dai settori adriatici, specialmente le Marche", spiega il team. "Le cose andranno meglio per il Sud", scrivono subito dopo. Fa eccezione la regione Calabria, dove si scateneranno delle "piogge mattutine". I meteorologi ricordano poi che il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse e consigliano di seguire i consigli delle autorità.