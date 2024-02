Meteo, Sottocorona spiega l'anomalia: "La porta diventa un portone"

26 febbraio 2024 a

In queste ore la perturbazione è arrivata dalla porta di nord-ovest. Ne parla Paolo Sottocorona nel corso del TgLa7 in onda il 26 febbraio. Il meteorologo spiega che le piogge intense resteranno sulle zone del nord anche nella giornata di martedì 27 febbraio e questa è un'anomalia.

"È arrivata la perturbazione dall'Atlantico quindi molte piogge, freddo non particolarmente - spiega Sottocorona - Sta prendendo il nord, al momento ancora risparmia il centro e il sud ma avrà una storia un po' anomala. La perturbazione tipicamente prende il nord-ovest, forti le precipitazioni in Liguria, poi la Toscana, qualcosa anche in Corsica e Sardegna e qualche precipitazione che si affaccia anche sulla parte orientale del nord e sulle zone del centro però più deboli. Sul resto del centro e al sud piogge ma deboli. Normalmente queste perturbazioni poi si spostano verso est, sud-est lasciando qualche schiarita sulle zone di nord-ovest. Tutto questo martedì non succederà perché non solo sarà ancora presente ma si intensificherà non solo sulle zone di nord-ovest ma anche su quelle centro-orientali del nord, alta Toscana e poi le zone del Lazio, la Sardegna. Insomma è come se restasse un po' ferma. Perché poi il resto del centro e il sud di piogge ne ha poche. Mercoledì la perturbazione si attenua in molte zone del nord, rimane sulle zone di nord-ovest (Piemonte e Valle d'Aosta), però il resto del nord e il centro ha precipitazioni ma poco intense. Diventeranno intense solo sulle isole maggiori e parte della Sicilia. e della Calabria. Il versante qualche pioggia ce l'ha ma sono abbastanza deboli. Temperature massime sotto i 10 gradi nelle zone in cui si concentrerà la perturbazione. La tendenza delle temperature è di un forte recupero al nord e al centro. In diminuzione soltanto in Sardegna quindi non ci sono ingressi di aria particolarmente fredda.