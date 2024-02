Meteo, cosa accade nelle prossime ore: "Intense e diffuse"

26 febbraio 2024 a

Smottamenti e fenomeni intensi si stanno registrando su tutto il territorio dell'Italia settentrionale. E nelle prossime ore la situazione non cambierà affatto. Anzi. Secondo i modelli previsionali pubblicati su 3bmeteo.com , la situazione è ben definita. Il maltempo che sta imperversando nel nord-ovest si allargherà anche a Lombardia e Liguria fino a coinvolgere anche le regioni adriatiche.

Per quanto riguarda le precipitazioni nevose, si verificheranno sui fondovalle alpini e sull'Appennino emiliano. Al Centro ci saranno piogge in Toscana in estensione anche a Lazio e Umbria. Per quanto riguarda il Mezzogiorno, assisteremo a nubi in aumento in giornata sulla Campania con arrivo di piogge e rovesci sparsi.