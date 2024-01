Meteo, Paolo Sottocorona: cosa succede in 24 ore. "Cambia la tendenza"

26 gennaio 2024 a

a

a

Il meteo non sembra prepararci nessuna novità importante. Il weekend sarà tutto all'insegna del tempo stabile e soleggiato. Le temperature resteranno sempre al di sopra della media ma nelle prossime 24 ore assisteremo a una piccola inversione di tendenza.

Inverno finito? Giuliacci: "Temperature su". E indica la data da segnare

"L'Italia e gran parte del Mediterraneo occidentale sono ancora interessate da una zona di alta pressione che garantisce un tempo sostanzialmente stabile - spiega Paolo Sottocorona durante il TgLa7 del 26 gennaio - Qualche nuvola passa ma ben poco. Perché tutta l'attività che c'è sull'Atlantico poi quando si muove passa sull'Europa settentrionale. Venerdì 26 ci sarà qualche velatura del cielo ma precipitazioni non ce ne sono e assisteremo ad ampie zone di sereno con temperature sopra le medie. Sabato 27 si replicherà con qualche velatura sul Mar Tirreno ma al nord e nel resto della Penisola non ci saranno neanche quelle. Anche domenica 28 sempre prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, sempre con qualche piccola velatura. Per quanto riguarda le temperature, salgono anche al nord e potrebbero arrivare tra i 12 e i 13 gradi e al centro-sud tra i 15 e 16 ma già siamo sopra la media della stagione. Nelle prossime 24 ore, invece, ci sarà una tendenza alla diminuzione sul versante adriatico e un po' in Sardegna e sulle zone alpine e prealpine. Quindi qualche variazione c'è ma restiamo sempre nel campo dei valori abbondanti".