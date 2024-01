Meteo, inverno finito? Giuliacci: "Temperature su". E indica la data da segnare

25 gennaio 2024 a

a

a

Giornate atipiche, per essere alla fine del mese di gennaio. Sole e temperature tutt'altro che invernali. Questo è quello che gli italiani stanno notando. Ma quali sono gli scenari? Che tempo ci aspetta? A fare chiarezza è il colonnello Mario Giuliacci. "L'inverno tornerà. Per quindici giorni, fino al 5 febbraio. Un febbraio dichiaratamente a sè. Ci dispiace dirlo, ma forse lo avevamo già accennato. Quindi nessun cambio di passo all'orizzonte e, anzi, si intravede solo una tendenza alla continuazione. Fino al 27, 28 di febbraio sono attese "temperature di gran lunga al di sopra della media, addirittura di 7 o 8 gradi in Piemonte e in Lombardia", ha anticipato l'esperto in un video pubblicato su Youtube.

"Ci possiamo sbilanciare...", Sottocorona è sicuro: meteo-svolta nel weekend

In quali regioni si registreranno queste temperature record per la stagione? "Piemonte, Lombardia, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Lucania": questo l'elenco. Ma il fisico dell'atmosfera precisa: "Al di sopra della media nel resto dell'Italia". Piccolo cambiamento tra il 28 e il 30 gennaio. E cosa si prevede sui cosiddetti "giorni della merla"? L'esperto ammette: "In effetti c'è un abbassamento delle temperature ma non sarà tale da dire 'Oddio che freddo'".

"Quando arriva il ribaltone". Anomalie, Giuliacci fissa il giorno

Tra l'1 e il 3 di febbraio le temperature, però, torneranno a salire. Questo è quanto dichiara Giuliacci. "Temperature al di sopra della media. Poi riscendono un po'", precisa. Ma quindi l'inverno è finito? È l'interrogativo che molti si pongono. "No. Arriverà ancora il freddo", afferma il meteorologo, che poi conclude: "Lo diciamo perché ci sono degli elementi che fanno pensare che questo possa capitare".