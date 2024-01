Meteo, Sottocorona: "Ci possiamo sbilanciare...", che succede nel weekend

25 gennaio 2024 a

a

a

Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, giovedì 25 gennaio presenta le ultime previsioni meteo nel corso del Tg e spiega come a est ci siano "un po' tutti gli strascichi delle perturbazioni" degli ultimi giorni. Ma, per l’appunto, sono "strascichi", qualche precipitazione ancora interessa il Paese ma "per il fine settimana, a questo punto, ci possiamo sbilanciare...", afferma l'esperto. Ebbene, nel weekend avremo "qualche velatura, qualche nuvola, ma di significativo dal punto di vista soprattutto delle precipitazioni non c'è assolutamente niente".

Per la giornata di giovedì 25 gennaio si registra "qualche nuvola fra la Sardegna e al sud, e qualche fenomeno più intenso al di là dell'arco alpino" che è una "costante". Venerdì 26 gennaio "qualche velatura in più" e "debolissime piogge" possibili sul versante tirrenico sulle Isole, spiega Sottocorona.

"Anomalie termiche": a febbraio il ribaltone? Le previsioni di Giuliacci

Dicevamo il fine settimana. Sabato 27 gennaio avremo "un cielo in prevalenza sereno", con solo qualche piccola incertezza. Passando alle temperature, le minime di questa mattina vedono anche dati piuttosto alti come in Sardegna dove restano anche al di sopra dei 10 gradi. Valori "abbastanza elevate ma comunque abbastanza normali", spiega il meteorologo.