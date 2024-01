Meteo, il super anticiclone irrompe sull'Italia: gli effetti e quanto durerà

24 gennaio 2024 a

Un super anticiclone in pieno inverno. È questo il termine utilizzato dal sito 3bmeteo per descrivere le caratteristiche dell’anticiclone che nei prossimi giorni si rinforzerà e colpirà sempre di più il nostro Paese. Ma quanto durerà? Ecco l’analisi: “Si apre una lunga fase caratterizzata da stabilità atmosferica con tempo spesso soleggiato, al più a tratti parzialmente nuvoloso, e temperature in aumento, nel bel mezzo della stagione invernale che subirà così un duro colpo. Ci sarà un continuo irrobustimento dell'anticiclone che da giovedì posizionerà i suoi massimi sulla Penisola Iberica, determinando forti anomalie di geopotenziale anche sull’Italia. Le temperature aumenteranno giorno dopo giorno, specie nei valori massimi e in quota”.

In particolare saranno impressionanti le quote dello zero termico, con valori che difficilmente si vedono a gennaio. Si assisterà poi al passaggio delle code di blandi fronti in scorrimento a latitudini più settentrionali, con le Alpi che saranno quindi toccate da questa situazione. Quando finirà questo anticiclone? “L'anticiclone - scrivono gli esperti del sito dedicato aa meteo - non dovrebbe avere rivali e manterrebbe condizioni di stabilità almeno fino alla fine della settimana”.