Meteo, a febbraio il ribaltone? Giuliacci: "Anomalie termiche"

Siamo quasi alla fine del mese di febbraio e l'inverno vero non ha ancora fatto il suo ingresso trionfale. Il clima mite e le giornate soleggiate hanno, per ora, avuto la meglio. "Le temperature, infatti, sono state spesso più ⁢elevate rispetto a quelle che ci si aspetterebbe in questa stagione,‌ con pochi e brevi episodi di freddo‍ che hanno ‍portato neve solo in alcune zone collinari, mentre in pianura e sulle cose è stata del tutto assente", si legge su meteogiuliacci.it . Il motivo? Secondo il team di esperti del colonnello Mario Giuliacci, "il cambiamento climatico sta avendo un impatto sempre più‌ marcato sul‍ clima del Mediterraneo, una delle ⁤aree più sensibili del pianeta, un cosiddetto 'hotspot climatico'".

Da quali fenomeni possiamo rendercene conto? L'arrivo della neve, solitamente ospite fissa nelle regioni settentrionali della penisola italiana, è ormai diventato tutt'altro che scontato. "Le anomalie termiche negative, ovvero i periodi ⁢più freddi, sono sempre ⁣più brevi ⁢e meno intense. Al contrario, le anomalie calde, con temperature che superano di 8-10 ‍°C le medie stagionali, sono in‌ aumento, in ogni stagione, con una frequenza allarmante", spiegano i meteorologi. Febbraio porterà con sè dei cambiamenti importanti? No. "I modelli matematici ‍non sembrano promettere grandi novità, la maggior parte vede ancora alte pressioni subtropicali su tutta l’Europa occidentale e il ​Mediterraneo", scrive la squadra del fisico dell'atmosfera. Tuttavia, non si possono escludere "ondate di freddo".