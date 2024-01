Meteo, “non se ne parla”. 20 gradi in vista? La stoccata di Sottocorona

24 gennaio 2024 a

Farà così caldo nei prossimi giorni come affermano molti meteorologi? Le anomalie dell’inverno vengono affrontate anche da Paolo Sottocorona nel suo quotidiano appuntamento su La7. Queste le parole dell’esperto sulle previsioni del tempo: “Anche oggi troviamo solo qualche nuvola sull’Italia. Ci sono delle perturbazioni che passano più a nord e che non scendono sul Mediterraneo. E comunque l'Italia continua a essere compresa in una zona di alta pressione, questa non è che impedirebbe proprio l'ingresso di queste perturbazioni, è che hanno una direzione diversa. Poi un po' l'alta pressione, un po' le Alpi e non cambia molto, cioè a nord passano perturbazioni, ne passeranno ancora domani e dopodomani, ma sull’Italia il tempo rimane su un livello di piccole incertezze, come è tipico che avvenga d'inverno con l'alta pressione”.

Sottocorona, fatto il dovuto preambolo sulle perturbazioni che non entrano sull’Italia, sforna le previsioni meteo giorno per giorno: “Questi tre giorni sono molto simili fra di loro. Oggi, mercoledì 24 gennaio, c’è qualche nuvola e delle debolissime piogge, è un’ipotesi, neanche granché probabile. Qualche fenomeno al di là della dell'arco alpino, in questo caso le Alpi funzionano un poco come schermo. Nella giornata di domani, giovedì 25 gennaio, ancora soltanto qualche annuvolamento, le eventuali precipitazioni sono sempre più deboli, quindi potremmo anche escluderle senza correre grossi rischi di sbagliare. Poi arriviamo alla giornata di venerdì 26 gennaio in cui c'è forse al centro qualche nuvole in più, ma sempre questa giornata appena un po' grigia. Precipitazioni direi sostanzialmente di no, ancora una volta al di là delle Alpi i fenomeni ci sono”.

Ultimo focus è quello sulle temperature, con una stoccata di Sottocorona a chi come al solito esagera nelle sue previsioni: “Le temperature massime previste per la giornata di oggi tendono a salire piano piano, non tanto per effetto del sole che di inverno fa quello che può, ma proprio per la situazione tipica dell’alta pressione. Anche la Pianura Padana ritorna ampiamente, non proprio tutta ma ampiamente, sopra i 10-12 gradi, centro e sud ovviamente con valori sempre su quei su quei livelli. Di 20 gradi, insomma di cui avete sentito parlare, per il momento non se ne parla. Tenete conto che si avvicina la Merla, l'inverno ancora c'è tutto. La tendenza nelle prossime 24 ore è di temperature o stazionarie o in aumento anche al nord, sul nordest che era rimasto un po' indietro come temperature. Sono aumenti molto molto piccoli, ma insomma - chiosa l’esperto meteo - sicuramente qualcosa c’è”.