Meteo, l'anticiclone riporta il caldo? Giuliacci da Merlino: quando "l'apice"

23 gennaio 2024 a

a

a

Anche Pomeriggio Cinque, il programma di informazione e di intrattenimento condotto da Myrta Merlino, ha ritagliato uno spazio per le previsioni meteo. In diretta con lo studio Mediaset è apparso Mario Giuliacci, l'apprezzato fisico dell'atmosfera. Incitato dalla conduttrice ad aggiornare il pubblico sugli scenari possibili, l'esperto ha cercato di fare il punto della situazione e ha posto l'accento sui salti delle temperature di cui negli ultimi giorni si sta parlando molto. "Questi sbalzi di temperatura in inverno, e quasi in tutte le stagioni, sono normali", ha premesso. Poi, però, il meteorologo, ha chiarito che a essere "eccezionale" è "il passaggio da temperature molto al di sotto della media a temperature al di sopra della media".

"Sarà il peggiore di sempre". Giuliacci: quando arriva la svolta

Ma che cosa si intende? Che cosa dobbiamo aspettarci? Mario Giuliacci, che ha diffuso l'ultimo bollettino meteo in diretta su Canale 5 e in collaborazione con ilmeteo.it, ha fatto chiarezza e ha spiegato che non avremo a che fare con il caldo: "Nei prossimi giorni non vedremo gente andare in giro con magliettina leggera e maniche corte. Le vedremo andare in giro magari con il maglione", ha detto. Poi l'interrogativo e la risposta più attesa. Cosa sta succedendo? "Colpevole, come al solito, l'anticiclone nord-africano che, nei prossimi giorni, spingerà aria via via più calda sull'Italia. Aria pescata dall'Atlantico sub-tropicale. Le temperature aumenteranno l'apice dell'eccesso termico tra venerdì e sabato. Sono temperature che, al Nord Italia, sono otto o dieci gradi sopra alla media", ha concluso l'esperto.