Meteo, Paolo Sottocorona lancia l'allarme: "Così non va bene"

Masse d'aria fredda si avvicinano sulla nostra Penisola, soprattutto nelle zone settentionali. Ma tutto questo durerà poco e, già nella seconda parte della prossima settimana, le temperature torneranno a salire nettamente sopra le medie del periodo. Ne ha parlato Paolo Sottocorona durante il TgLa7 in onda il 20 gennaio. E il metereologo lancia l'allarma: "Così non va bene".

"Oggi, sabato 20, l'aria fredda prende quasi tutta la Penisola lasciando fuori solo Calabria e Sicilia - spiega Paolo Sottocorona - Domenica 21 l'aumento delle temperature ci sarà sull'Europa settentrionale, la diminuzione per quanto riguarda noi sarà soprattutto al centro e al sud della Penisola ma tra nord e centro questo ingresso di aria fredda si è già esaurito quindi si ritorna su valori normali per la fine di gennaio. Quindi bassi ma pressoché normali per il periodo. Lunedì 22, invece, saremo subito in risalita con le temperature. Quindi questi periodi freddi sono piuttosto brevi. Sotto la media resterà soltanto la Sicilia. Se poi arriviamo addirittura a venerdì 26 gennaio vediamo che saremo molto sopra la media. Questo freddo, insomma, non solo passerà subito ma le temperature saranno presto in forte aumento. E d'inverno non va bene che faccia così caldo. Anche perché caldo vuol dire che mancano le piogge. E' un'anomalia e le cose anomale non sono mai positive".