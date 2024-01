Meteo, stravolgimento la prossima settimana. Giuliacci: “Peggioramento con freddo e neve”

19 gennaio 2024 a

Novità per il meteo della prossima settimana, che non vedrà più un tempo asciutto e stabile sin dai primi giorni. Ad aggiornare tutti è il meteorologo Mario Giuliacci: “Ci sarà un inizio dal sapore tipicamente invernale con spazio per delle nuove nevicate. Le ultime proiezioni dei modelli previsionali infatti mostrano la coda di una perturbazione nord-atlantica attraversare la nostra Penisola tra la fine di lunedì 22 gennaio e la giornata di martedì 23 gennaio. Le previsioni – sottolinea l’esperto - aggiornate confermano una domenica 21 stabile e asciutta, ma con il freddo sempre protagonista, specie nelle prime ore del giorno. La novità riguarda la giornata di lunedì 22, che inizierà con tempo ancora stabile, ma in graduale peggioramento nel corso del giorno, con nuove piogge che in serata bagneranno qua e là il Nord e la Toscana. Le temperature risaliranno, ma farà comunque sufficientemente freddo da favorire delle nevicate”.

Anche nel secondo giorno della settimana, come si legge su meteogiuliacci.it , ci sarà del maltempo: “La perturbazione scivolerà velocemente verso est e la sua coda, nel corso di martedì 23 gennaio, lambirà anche il Centro-Sud. Sono quindi attese delle piogge, comunque per lo più intermittenti e di breve durata, anche sulle regioni centrali adriatiche e al Sud, con neve sulle zone appenniniche. Insisterà un po' di freddo, sebbene senz'altro meno intenso rispetto al weekend. Poi nella parte centrale della settimana l'alta pressione guadagnerà terreno e il tempo, in gran parte d'Italia, diventerà più stabile e mite”. Bisognerà quindi aspettare qualche giorno in più per la fine della parentesi fredda dopo quella mite attuale.