Meteo, Giuliacci non ci sta: "Aria artica? Una bugia". Temperature giù e poi...

19 gennaio 2024 a

a

a

In uno degli ultimi video pubblicati sul canale Youtube, il colonnello Mario Giuliacci ha cercato di fare il punto su una delle notizie-meteo che più stanno circolando in rete. È vero che il freddo sta per tornare? Il fisico dell' atmosfera è stato netto: "Non c'è dubbio". "Tra il 19 e il 21 arriverà un nucleo di aria, partito dai bordi del circolo polare. Non sarà aria artica, è una bugia. Non è nemmeno aria polare, ma farà abbassare le temperature", ha spiegato. "Farà freddo e tra il 19 e il 21 le temperature si abbasseranno di quattro i cinque gradi", ha ribadito.

"Cambio di scenario". Giuliacci: quando finirà l'anomalia, c'è la data

Possiamo sperare nell'arrivo della neve? In un primo momento è l'esperto stesso a porre l'interrogativo ai suoi affezionati seguaci: "Neve in pianura?". Ma Giuliacci smonta subito le illusioni dei sognatori: "Niente neve in pianura. Fino al 19 nevicate sulle Alpi, poi tra il 19 e il 21 solo nevicate sulle zone appenniniche centro-settentrionali, ma non in pianura". Cosa si sa, invece, per quanto riguarda le piogge?

Sottocorona: "Salto brusco delle temperature", ecco che succede

A rispondere è sempre il meteorologo e volto tv: "L'ombrello portatelo sempre con voi perché pioverà al Centro-Nord e poi al Centro-Sud", ha consigliato. Ma l'esperto annuncia anche un cambio di passo: tra il 21 e il 22, infatti, è atteso un rapido rialzo delle temperature: "Smette di piovere e finalmente avremo fra di noi l'anticiclone delle Azorre che porterà il bel tempo", ha concluso.