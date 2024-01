Meteo, l'allerta di Paolo Sottocorona: "Dove arriverà la neve"

09 gennaio 2024 a

Meteo, ecco dove arriverà la neve. Paolo Sottocorona non ha dubbi: la zona più interessata sarà quella dell'Appennino centrale e settentrionale. Sottocorona ne ha parlato durante il TgLa7 andato in onda martedì 9 gennaio.

"Le nuvole più intense non sono presenti. L'aria più fredda arriva da est ma le cose cambieranno presto. Precipitazioni moderate nel nord-ovest e al sud. Ma vediamo dove potrà nevicare. L'area più interessata sarà l'Appennino centrale e settentrionale. Per quanto riguarda le previsioni del tempo, mercoledì le precipitazioni saranno moderate in Liguria e sulla costa tirrenica. Sul versante orientale, invece, i fenomeni saranno più deboli. Giovedì, invece, i fenomeni si intensificheranno sul versante tirrenico e ionico. Al nord le temperature scenderanno al di sotto dei 10 gradi ma in tutto il Paese abbiamo raggiunto una fase stazionaria".