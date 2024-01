Meteo, gennaio freddo. Giuliacci annuncia nuove correnti e l'arrivo della neve

08 gennaio 2024 a

Ci aspettano giornate all'insegna del freddo che, finalmente diranno molti, è arrivato. Questo è quanto si deduce dalle ultime previsioni diffuse sul sito meteogiuliacci.it dal team del colonnello Mario Giuliacci. "Le correnti fredde porteranno temperature basse, ma le precipitazioni saranno limitate", spiegano gli esperti. Le nevicate, invece, interesseranno soprattutto il Piemonte e l'alta Lombardia, ma non si esclude la presenza di fiocchi a quote anche più basse.

Gelide correnti artiche sull'Italia, ma la neve? Cosa sa Giuliacci

Stando a quanto scrivono i meteorologi, martedì 9 gennaio, "il Piemonte vedrà deboli piogge che potrebbero portare neve sulle zone montuose, e a tratti, anche in pianura, coinvolgendo città come Torino". Nella notte tra martedì e mercoledì, "potrebbe nevicare leggermente anche nell'Alta Lombardia, ma a Milano sembra improbabile che la neve arrivi, fermandosi piuttosto nella zona della Brianza, sebbene con una semplice spolverata", precisano. Precipitazioni più consistenti attese, invece, per giovedì 11, "quando una nuova perturbazione colpirà soprattutto il Sud, portando piogge sparse e nevicate sull'Appennino Meridionale".

“Dove colpiranno”. Giuliacci e l'inverno alla ribalta con tre ondate gelide

Dopo aver ricordato ai lettori che le tendenze meteo sono solamente delle previsioni in fase iniziale e che, quindi, devono essere riconfermate o meno quando ci sono dati più certi, la squadra di Giuliacci ha ammesso che, nonostante le nevicate, è probabile che alla fine del mese di gennaio si registri una "nuova fase anticiclonica".