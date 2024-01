Meteo, arriva il freddo. I consigli del pediatra: il vero rischio per i bambini

08 gennaio 2024 a

L’arrivo di temperature più rigide non è un problema per i bambini più piccoli che, con le giuste precauzioni, «devono poter fare le loro passeggiate. Non è certo una controindicazione farli uscire quando è più freddo fuori. Mi spaventa di più che i piccoli siano tenuti lungamente in un ambiente chiuso, magari con una temperatura che va abbondantemente sopra i 20 gradi, che è una cosa non fisiologica nel periodo invernale». Il consiglio a tutti i genitori è di Rino Agostiniani, vicepresidente della Società italiana di pediatria (Sip), in merito alle previsioni di un deciso abbassamento delle temperature.

Quindi i piccoli, dice all’Adnkronos Salute, «coperti bene rispetto al clima, devono poter assolutamente andare fuori all’aria aperta. In questo periodo non ci si ammala perché si è preso un po’ freddo, ma perché, nelle forme respiratorie, qualche altro essere umano ci trasmette l’agente infettivo. Vediamo che spesso i genitori hanno questi timori. ‘Coprilo altrimenti si ammala’, ‘tienilo dentro casa per non farlo raffreddare’. Sono frasi che sentiamo spesso rispetto al bambino. Ma non è così che ci si ammala. Il problema è il contagio. Quindi tenerlo a lungo in posti chiusi è più rischioso».

Agostiniani ricorda che, in ogni caso, «noi siamo un Paese mediterraneo, non abbiamo temperature estreme e anche le modalità con le quali devono essere coperti i bambini deve essere adeguata». L’esperienza del pediatra, però, evidenzia che i genitori italiani - «ma soprattutto le nonne» - tendono a coprire molto. «A volte, scherzando, dico ai genitori ‘Ma voi andreste a giro in città vestiti da sci?’. Lo dico quando vedo dei bambini completamente rinchiusi in quelle tute in cui si vedono solo gli occhi ed è assolutamente un eccesso. In questo modo - conclude il medico - si crea una situazione sfavorevole. Il bambino suda e allora invece di proteggerlo dal freddo lo metto nella condizione di disagio dovuto al troppo caldo».