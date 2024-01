Meteo, tripla ondata di freddo a gennaio. Giuliacci: dove colpiranno

08 gennaio 2024 a

Che tempo farà fino a metà gennaio? “Inverno alla ribalta”, è questo il titolo che dà alla propria analisi, pubblicata sul canale YouTube , il meteorologo Mario Giuliacci. Che spiega così le previsioni di questo inizio di 2024: “Ci saranno ben tre ondate di freddo, la prima tra lunedì 8 gennaio e mercoledì 10 gennaio. Interesserà tutta l’Italia. Una seconda ondata fra il 12 e il 13 gennaio, interesserà tutta l’Italia ma soprattutto le regioni adriatiche. Una terza ondata di freddo tra il 15 e il 16 gennaio, quando interesserà quasi tutta l’Italia, ma soprattutto le regioni adriatiche settentrionali”.

Il colonnello si focalizza poi sulle piogge: “Ci saranno l’8 e il 9 gennaio sulle regioni del medio-adriatico e al sud. L’11 e il 12 gennaio sulle regioni tirreniche e sulle isole, poi il 15 e il 17 gennaio prevalentemente al centro-sud”. Giuliacci dà il quadro sull’arrivo della neve: “Tra l’8 e l’11 le nevicate saranno su Piemonte, Val d’Aosta, Abruzzo e Molise oltre i 600-800 metri. Nevicate deboli però. Poi fra il 12 e il 13 gennaio deboli nevicate, sotto i 5 centimetri, sulle regioni centro-meridionali”. In generale le temperature scenderanno già dall’8 gennaio, arrivando ovunque sotto i 10 gradi, dalle Alpi alla Sicilia. Ci sarà quindi un freddo diffuso, con forti gelate al mattino. In particolare a metà gennaio ci sarà una nuova discesa delle temperature per la terza ondata di freddo.