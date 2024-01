Meteo, l'analisi Ue sul clima globale: il 2023 anno più caldo mai registrato

09 gennaio 2024 a

a

a

Il 2023 è stato l'anno più caldo mai registrato. Il dato arriva dal servizio Copernicus Climate Change Service (C3S), organismo implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea. Secondo l'analisi nell'anno appena concluso le temperature globali hanno raggiunto livelli eccezionalmente elevati nel 2023, spiega C3S che ha monitorato diversi indicatori climatici chiave durante tutto l’anno. A pesare sono le temperature globali senza precedenti da giugno in poi che hanno portato il 2023 a diventare l’anno più caldo mai registrato, superando con ampio margine il 2016. Secondo il rapporto 2023 Global Climate Highlights, nel 2023 la temperatura media globale è stata di 14,98 C, 0,17 C in più rispetto al precedente valore annuale più alto del 2016. Il 2023 è stato 0,60 C più caldo rispetto alla media 1991-2020 e 1,48 C più caldo rispetto al livello preindustriale 1850-1900. È probabile che alla fine il dato supererà la fatidica soglia di +1,5 gradi al di sopra del livello preindustriale.

Alla Cop28 il duro accordo sul clima e i combustibili fossili: il testo per salvare il pianeta

Secondo Copernicus nel 2023 per la prima volta ogni giorno ha avuto una temperatura di almeno un grado superiore all’epoca preindustriale, e quasi la metà dei giorni sono stati più di 1,5 C più caldi rispetto al livello 1850-1900, e due giorni a novembre sono stati, per la prima volta, più di 2 C più caldi. Le temperature medie annuali dell’aria sono state le più calde mai registrate, o vicine alle più calde, su vaste parti di tutti i bacini oceanici e di tutti i continenti tranne l’Australia. Ogni mese da giugno a dicembre nel 2023 è stato più caldo del mese corrispondente di qualsiasi anno precedente, e luglio e agosto 2023 sono stati i due mesi più caldi mai registrati. L’estate boreale (giugno-agosto) è stata anche la stagione più calda mai registrata mentre settembre 2023 è stato il mese con una deviazione della temperatura superiore alla media 1991-2020 maggiore di qualsiasi altro mese nel set di dati ERA5. Dicembre 2023 è stato il dicembre più caldo mai registrato a livello globale, con una temperatura media di 13,51 C, 0,85 C sopra la media del periodo 1991-2020 e 1,78 C sopra il livello 1850-1900 del mese.

“Mi spaventa di più...”. Il pediatra lancia l'allarme sull'arrivo del freddo

Le temperature medie globali della superficie del mare (SST) sono rimaste persistentemente e insolitamente elevate, raggiungendo livelli record per il periodo dell’anno da aprile a dicembre. Il 2023 ha visto la transizione verso El Nino. Nella primavera del 2023, La Nina si è conclusa e le condizioni di El Nino hanno cominciato a svilupparsi, con l’OMM che ha dichiarato l’inizio di El Nino all’inizio di luglio.

Quanto all’Europa, le temperature sono state superiori alla media per 11 mesi nel 2023 e settembre è stato il settembre più caldo mai registrato. L’inverno europeo (dicembre 2022 - febbraio 2023) è stato il secondo inverno più caldo mai registrato. Mauro Facchini, responsabile dell’Osservazione della Terra presso la Direzione Generale per l’Industria della Difesa e lo Spazio, Commissione Europea, commenta : «Sapevamo grazie al lavoro del programma Copernicus per tutto il 2023 che oggi non avremmo ricevuto buone notizie. Ma i dati annuali qui presentati forniscono un’ulteriore prova del crescente impatto del cambiamento climatico».