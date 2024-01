Meteo, Giuliacci annuncia grandi novità: "Come sarà il weekend"

09 gennaio 2024 a

L'Italia fa da spartiacque tra il freddo dell'Europa centro-settentrionale e l'alta pressione che sta imperversando soprattutto sulla zona più occidentale del nostro continente. Ne parla il colonnello Giuliacci nel sito meteogiuliacci.it .

Ma vediamo nel dettaglio quale sarà il clima previsto durante il prossimo weekend. Sabato 13 è previsto freddo intenso al nord con valori che potranno scendere anche sotto lo zero ma una maggiore stabilità atmosferica. Per questo sarà una giornata prevalentemente soleggiata. Situazione diversa è, invece, prevista per domenica 14 gennaio quando aria più instabile farà il suo ingresso alle nostre latitudini. Precipitazioni sono previste soprattutto su Lazio, Campania e Calabria. Nel complesso le temperature saranno in linea con le medie stagionali.