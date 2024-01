Oroscopo, le stelle di Branko di venerdì 5 gennaio: tutti i segni

Branko 05 gennaio 2024 a

"Le stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 5 gennaio:

Ariete

Luna scorpionica è intuitiva e creativa, favorisce i contatti con il pubblico, Mercurio insegna come convertire le idee in denaro sonante. La sua pianta è il ginepro, un rametto portato addosso – dicono – rende intraprendenti in amore. Proseguono bene i progetti matrimoniali, ricerche di nuovi amori. Attenti però al nuovo Marte invadente dal Capricorno, provoca conflitti, atti precipitosi ed errori. Questo transito dura fino al 13 febbraio, prudenza nello sport.



Toro

Luna in opposizione è un fattore di disturbo nei rapporti stretti, provoca scatti inopportuni con chi siete in rapporto di lavoro “affari”, ma l’agitazione può essere controllata. Deve essere controllata, perché da un'altra parte del cielo arrivano grandi opportunità anche per l’amore. Marte in Capricorno esalta la vostra sensualità, nel settore dei viaggi può facilmente provocare incontri e innamoramenti. Ottimo sodalizio con gli amici. Idee vincenti grazie a un amico.



Gemelli

Sollecitate incontri e informazioni, cercate nuovi agganci, ma senza spingervi oltre, il vostro ambiente ora è in agitazione. Né i rapporti di vecchia data né la famiglia o il coniuge, adesso il vero aiuto arriva dalle relazioni sociali, che sono poi una vostra forza da sempre. Con le persone fidate troverete la via di uscita dalla crisi che credete di vivere nel lavoro. Meno complicata la situazione per i giovani e le persone sole. Controllo medico.

Cancro

Pensiero d’amore. Splendida combinazione Luna-Giove, aspetto che mette in bella luce la vostra umanità e generosità, l’attaccamento ai figli, ai bambini. Una carriera straordinaria, fuori dal comune, potrebbe presentarsi all’estero. Ora che Marte è contro arriva più forte la protezione di Saturno e Nettuno, attivi nel settore dei viaggi lontani. Questa notte andrà in onda il destino. Attenti a non scambiare un’attrazione per un grande amore.



Leone

Due giorni con Luna negativa nel campo della famiglia, opposta a Giove può provocare bruciori di stomaco, appesantire il fegato, controllate la dieta. Se aspettate notizie economiche - Mercurio parla di un’aspettativa - pure noi consigliamo di attendere. A qualcuno sembrate materialisti, opportunisti, ma non conoscono il vostro idealismo, forza motrice di ogni vostra azione. Un anno difficile è alle spalle, questo appena iniziato avrà altre musiche.



Vergine

Segnali di festa nel vostro cielo astrale, Marte e la Luna sono entrambi passionali e conquistatori, ma molto dipende dalle persone che vi circondano e dal luogo dove vi trovate in questo momento. Se c’è in voi una qualche incertezza si tratta di un fenomeno passeggero. Affrontate le situazioni difficili che non siete riusciti a sistemare nel passato, ma se non vanno, tagliate. Saturno è anche questo. L’amore è qui, di ritorno, con voi.





Bilancia

Solo per scrupolo ricordiamo che Marte in Capricorno può diventare pesante per le gambe, articolazioni, ginocchia, reumatismi. Molta cautela negli sport invernali, certamente questo è un aspetto abbastanza fastidioso per l’amore, ma potete contare sulla protezione di tutte le altre stelle, quindi non c’è bisogno di drammatizzare. Occupatevi personalmente di tutto quanto riguarda l’attività, famiglie (se ne avete più di una), denaro – la cifra è notevole.



Scorpione

La prima Luna dell’anno porta sempre bene, soprattutto se risplende nella notte della Befana! Voi l’avrete in aspetto con Marte, molto passionale e intraprendente nelle conquiste. Certamente l’influsso giunge gradito anche agli sposati che ritrovano le coinvolgenti atmosfere di una volta. Nettuno è talmente favorevole che può sentire ogni vostro segreto, desiderio. Nei rapporti sentimentali o professionali dove esistono problemi non risolti, guardate solo avanti.

Sagittario

Il giorno sarà vincente per i contatti professionali, indicato per una nuova collaborazione, che vi darà soddisfazioni nel prossimo futuro. Ci saranno ancora ritardi, impedimenti discussioni ma la vita professionale va avanti. Con piacere segnaliamo ben due fortune, in amore e nel gioco. La prima è assicurata da Venere, la seconda da Mercurio ancora presenti nel segno. Decisivo è l’apporto di Marte intraprendente, cacciatore di occasioni.



Capricorno

Non dimenticherete i giorni della Befana 2024. È da tanto che non registriamo un cielo astrale così calmo, sognante, umano, generoso, vincente sotto ogni profilo. Qualche volta Marte vi renderà prepotenti eccessivi nelle pretese anche nel rapporto di amore. In questo caso dovete controllarvi da soli. Per non compromettere le occasioni che arrivano nella professione e in affari. Luna scorpionica vi dirige verso le persone giuste, intuito formidabile. Viaggi sì.



Acquario

L’amore è forza, desiderio, ricordo. Splendido Plutone in sestile con Venere in Sagittario, punto felice del vostro oroscopo – così felice che potrebbe portare anche fortuna finanziaria. Luna è più dispettosa che negativa, provoca qualche discussione in casa e non vi fa sentire in forma perfetta. La famiglia deve essere rinnovata, ma controllarla dalla mattina alla sera, che stress. Trovate respiro in compagnia degli amici.



Pesci

Puntate su cose concrete, come vuole Marte in Capricorno, che procura facilitazioni tramite amici e relazioni sociali. Non escludiamo proposte inattese. Le novità che annuncia la fortunata Luna sono pure di carattere amoroso. Ci sarà amore, una passione non solo fine a sé stessa ma come tramite tra voi e la persona amata, la persona che volete conquistare. Nettuno è sognante per gli affari non è una guida affidabile. Ma voi siete fortunati, qualcuno vi tende sempre una mano.