Oroscopo 2024 per i politici. L'astrologa: "Carte scombinate per Schlein"

30 dicembre 2023 a

a

a

A quasi solo 24 ore dall'atteso countdown e, quindi, dall'inizio del 2024, è interesse comune capire che anno sarà quello venturo. Da giorni, infatti, gli esperti delle stelle, diffondono in rete e in televisione le previsioni. A Stasera Italia, il talk-show di approfondimento giornalistico di Rai 1, l'astrologa Gabriella Bortolussi ha cercato di leggere gli astri per i leader del panorama politico italiano. Si parte dal premier Giorgia Meloni, che è del segno del Capricorno: "Non si escludono colpi di scena, ma anche una conferma di leadership. Plutone darà a lei un respiro di sollievo". Risultato? Quattro stelle. "Il 2024 di Salvini, leader della Lega, segno dei Pesci, potrebbe portare nuove alleanze grazie a Giove e la presenza di Saturno in Pesci potrebbe dare molte più responsabilità. Direi tre stelle", ha continuato l'ospite del programma di Rete 4.

"Anno di metamorfosi". I due segni che non temono Plutone

Ecco la previsione per il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. "Segno del leone, potrebbe spingersi in situazioni che non lo portano al suo obiettivo desiderato. Saturno non lo sostiene e Urano potrebbe cambiare le carte in tavola", ha detto Bortolussi. Solo due stelle per il grillino. E cosa emerge su Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico? "Segno del Toro. Gode ancora della presenza di Giove e Urano. Questo la aiuterà a tenere testa ai suoi oppositori. Urano potrà scombinare le carte in tavola", ha spiegato l'esperta. Per Antonio Tajani il supporto di Giove. "Questo potrebbe favorirlo, ma ci potrebbe essere un contrasto con Urano", ha continuato l'astrologa. Che anno sarà complessivamente per la politica? "Movimentato e non privo di colpi di scena": questa la chiosa.