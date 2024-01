Meteo, Sottocorona: quando il "cambiamento brusco" del tempo e delle temperature

04 gennaio 2024 a

In diretta dallo studio di Omnibus, il programma di approfondimento giornalistico di La7, Paolo Sottocorona ha diffuso l'ultimo bollettino meteo. "Sulle coste atlantiche del continente c'è una perturbazione": questa la premessa dell'esperto. Da giorni si leggono notizie su un presunto cambio di rotta e sull'arrivo dell'inverno vero? Può questa previsione essere confermata? Il meteorologo ha spiegato: "Di perturbazioni ne abbiamo viste tante, ma questa avrà degli effetti".

Per oggi le condizioni "restano su quel binario di qualche pioviggine, un tempo un po' grigie, ma precipitazioni significative assolutamente no", ha assicurato Paolo Sottocorona, che poi, però, ha avvisato: "Il salto è brusco perché la previsione per domani vede un peggioramento marcatissimo a partire dalle zone di Nord-Ovest e in estensione sul resto del Nord a parte del centro". "I colori giallo e rosso indicano precipitazioni particolarmente abbondanti, nevose sulle Alpi", ha continuato.

Tutto cambia nella giornata di sabato, quella della Befana e della conclusione delle feste. "In attesa perché questo maltempo si estende. Ancora forte al Nord, localmente forte al Centro e anche al Sud. I fenomeni intensi sono quelli tra il giallo e il rosso. Nelle zone di Nord-Ovest qualche schiarita, ma il cambiamento del tempo è brusco e lo sarà anche delle temperature", ha chiosato l'esperto.