Meteo, Giuliacci: inverno in tre fasi e "in gran forma". Cosa ci aspetta

Grande freddo in arrivo? "Stavolta il meteo fa sul serio": questo il titolo dell'ultimo bollettino del sito del colonnello Mario Giuliacci. Stando a quanto scrivono gli esperti, l'inverno è davvero pronto a ripartire e la fase fredda in arrivo non durerà poco. Il giorno della Befana, il 6 gennaio, "un profondo vortice ciclonico sui mari di ponente dovrebbe convogliare masse d'aria molto umida e particolarmente instabile su tutte le regioni tirreniche e sul Nord Italia". Previste "precipitazioni abbondanti, anche persistenti".

Burian scalda i motori: pronta l'irruzione del gelo sull'Italia, ribaltone meteo

La seconda fase vedrà una "profonda depressione che si sposterà verso Levante e richiamerà aria fredda". A Cominciare dal 10 gennaio, "le temperature scenderanno al di sotto delle medie, talvolta anche di 5-7 gradi. La quota neve scenderà quasi a livello della costa su alcune zone del Meridione, mentre al Settentrione le precipitazioni saranno molto difficili, poiché sottovento rispetto alla depressione", si legge sul meteogiuliacci.it .

Il "ciclone della Befana" travolgerà l'Italia. Giuliacci: "Svolta invernale"

Tanta neve in arrivo? Questa è la domanda che attanaglia molti italiani, soprattutto chi ha già organizzato vacanze per il mese di gennaio. I meteorologi premettono: "Utilizziamo il punto di domanda, perché è presente una decisa incertezza. Però possiamo dire con una ragionevole sicurezza che non arriveranno intanto alte pressioni e soprattutto le condizioni climatiche risulteranno decisamente fredde". Poi la precisazione: "Impossibile dire per ora se riuscirà a nevicare fino in pianura, anche se le condizioni termiche lo consentirebbero. Bisognerà vedere se masse d'aria umide e instabili riusciranno a essere pilotate sulle nostre regioni"