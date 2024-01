Meteo, il "ciclone della Befana" travolgerà l'Italia. Giuliacci: "Svolta invernale"

03 gennaio 2024 a

Da giorni si vocifera che sia in arrivo il grande freddo e, quindi, l'inverno "vero". Sembra infatti che, in concomitanza con l'Epifania, possa essere registrato un "brusco peggioramento". A diffondere l'ultimo bollettino meteo è il colonello Mario Giuliacci che, attraverso un articolo, ha suggerito di segnare sul calendario la data di venerdì 5 gennaio. "Il maltempo sarà causato dal ciclone della Befana, un intenso vortice di bassa pressione che, proveniente dal Medio Atlantico, entrerà nel Mediterraneo Occidentale, da dove poi si muoverà in direzione della nostra penisola", si legge su meteogiuliacci.it .

In arrivo, quindi, una fase di maltempo prolungato. "Il ciclone insisterà sulla nostra Penisola per tutto il weekend della Befana, richiamando tra l'altro delle correnti di aria fredda che, specie tra la fine di sabato e la giornata di domenica, causeranno un brusco abbassamento delle temperature", scrive il fisico dell'atmosfera sul sito. Ma cosa ci aspetta, dunque, per la fine delle feste? In base alle stime proiezioni dei modelli previsionali, "venerdì 5 gennaio la pioggia tornerà a bagnare tutto il Nord e più giù Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna".

L'esperto avvisa: "Saranno piogge abbondanti, con accumuli anche superiori a 50 millimetri nell'arco delle 24 ore, specie al Nord-Ovest e Alta Toscana, mentre sulle montagne del Nord cadrà copiosa la neve, ma solo a quote piuttosto alte, perché il freddo arriverà nei giorni successivi". Non mancherà il vento, "che soffierà intenso su tutti i nostri mari, per lo più proveniente dai quadranti meridionali. Pioggia, vento e neve che, come già accennato, insisteranno anche nei giorni successivi, con modalità e tempistiche che però al momento non è possibile definire con precisione", precisa.