Meteo, "neve anche in pianura". Le previsioni di Giuliacci: dove e quando

Arriva la neve in ampie zone del nord Italia. A fornire le previsioni meteo delle prossime ore con un focus sull'elemento tipico dell'inverno è il colonnello Mario Giuliacci, con un video pubblicato sul suo canale YouTube . Ebbene, nella serata di lunedì 4 dicembre la neve è attesa anche in pianura sul "Piemonte, Lombardia, entroterra ligure ed Emilia, in particolare sul Piacentino e Parmense", spiega il volto noto del tempo in tv e sul web.

"Tra poche ore...". Giuliacci: ecco chi vedrà la neve per primo

Le condizioni che si sono create a livello atmosferico sono quelle tipiche per questo fenomeno. "Sta arrivando aria gelida polare dai Balcani sulla Val Padana", spiega Giuliacci, che permette la formazione di "un cuscinetto di aria molto gelida al di sopra del quale scorreranno correnti di aria più calda, sospinte da un vortice di bassa pressione" che sta agendo sul Mar Nero. Una "tipica nevicata" spiega Giuliacci. Da questa notte ancora nevicate sul basso Piemonte, sulla bassa Lombardia, Piacentino e Parmense e sul Veronese, al mattino di martedì 5 dicembre "ancora qualche debole nevicata possibile sulla Lombardia". L'inverno entra nel vivo.