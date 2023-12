Meteo, Giuliacci annuncia dove e quando nevica: "Chi la vedrà per primo"

03 dicembre 2023 a

Siamo arrivati. E' tempo di neve anche a bassa quota. Lo annuncia Mario Giuliacci nel video pubblicato sul sito meteogiuliacci.it . Già da lunedì 4 dicembre i fiocchi cadranno su larga parte del nord Italia. E tutto proseguirà fino a martedì mattina.

"Lunedì potrà arrivare la neve anche in pianura su Lombardia, Piemonte, entroterra ligure ed Emilia. Sta per arrivare aria gelida, polare dai Balcani in Val padana. Al di sopra di questo cuscinetto di aria fredda sorrerà aria più calda sospinta da un vortice di bassa pressione sul mar ligure. E da qui la tipica nevicata. Al mattino di lunedì nevicherà in Piemonte, Val d'Aosta ed entroterra ligure. Nel pomeriggio ancora nevicate in pianura in Piemonte, Lombardia e entroterra ligure e piacentino. Lunedì sera ancora nevicate su basso Piemonte e bassa Lombardia, piacentino e parmense. Nella notte di martedì ancora nevicate in Emilia e sul veronese e martedì mattina ancora qualche debole nevicata sulla Lombardia".