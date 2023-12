Meteo, "fronte freddo" e "neve a basse quote": cosa sa Sottocorona

04 dicembre 2023 a

Le temperature hanno iniziato a scendere già da qualche giorno e il freddo si fa sentire. Che tempo ci aspetta nei prossimi giorni? Come accade ogni mattina, Paolo Sottocorona ha diffuso in diretta tv le ultime previsioni. Dallo studio di Omnibus, il programma di approfondimento giornalistico di La7, l'esperto ha fatto chiarezza su quella che il conduttore ha definito "un fronte nuvoloso". "Si tratta di quello che comunemente si chiama un fronte freddo, una perturbazione. In questo caso, in realtà, non è così freddo. L'aria fredda c'era prima e quindi si incontrano, si scontrano, con il maltempo e questo è quello che può dare nevicate anche a basse quote", ha spiegato.

Per la giornata di oggi, "le precipitazioni, partendo dal Sud o anche dal Centro, arriva ben poco. Inizialmente il cielo è anche sereno, poi si copre", ha premesso Sottocorona. La zona, la perturbazione, "prende il nordest, ma soprattutto le regioni che si affacciano sul mar Ligure", ha continuato. "In pianura Padana le temperature erano già molto basse", ha ricordato l'esperto, per poi avvisare: "Basta che arrivi qualcosa che possa dare pioggia che, è chiaro, si hanno facilmente nevicate".

Il meteorologo ha quindi fatto luce sulle dinamiche del maltempo che, stando alle sue parole, "si muove molto velocemente". Già nella giornata di domani, martedì 5 novembre, il maltempo "abbandonerà le zone di nordovest per prendere maggiormente le zone di nordest, la parte centrale". "Le piogge ci possono essere anche sulle isole maggiori", ha precisato. Mercoledì, invece, "passa tutto". "Resta qualche debole pioggia al sud, ma già da mercoledì le temperature riprenderanno a salire", ha aggiunto. Per quanto riguarda le minime previste per oggi, esse sono "molto basse, nelle zone bianche siamo sotto zero", ha concluso.