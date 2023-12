Meteo, arriva Big Snow? Previsioni stravolte, gli esperti: cosa cambia

04 dicembre 2023 a

Dopo il gelo di domenica 3 dicembre con un brusco calo delle temperature, sembrava in arrivo un'intensa perturbazione al Nord, che andando a interagire con il freddo preesistente avrebbe creato i presupposti per nevicate anche a quote basse, specie su Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale. Questo era quanto si riteneva fino a poco fa. Ma le previsioni sono "completamente cambiate" e, stando al team di ilmeteo.it , ci aspetta un "contesto atmosferico dinamico". La perturbazione attesa tra oggi e domani "porterà piogge irregolari al Nord e locali nevicate fino in pianura al Nordovest. Il maltempo si sposterà poi verso le regioni del Centro e su parte del Sud, mentre al Nord la situazione migliorerà gradualmente", si legge.

Che cosa cambia per quanto riguarda la possibilità di intense nevicate e dell'arrivo di Big Snow, evento nevoso significativo? "Andrà prestata attenzione anche alla neve: al mattino cadrà a basse quote sull'Appennino tosco-emiliano e nel corso della giornata sul comparto appenninico centrale (1200/1300 metri) e meridionale (1500/1600 metri). La perturbazione si sposterà ulteriormente verso Sud nelle successive 24 ore", spiegano gli esperti.

I veri cambiamenti, rispetto all'ultimo aggiornamento, si concentrano da metà settimana in poi. "Mercoledì 6 Dicembre si prospetta una giornata in cui il tempo darà ulteriori ed evidenti segnali di miglioramento su gran parte del Paese. Attenzione alle temperature minime che, a causa dei rasserenamenti previsti, torneranno a scendere sotto la soglia del gelo al Nord e nelle aree interne del Centro. Al contrario, subiranno un aumento di giorno, seppur contenuto, grazie all'irraggiamento solare generoso", concludono.