Oroscopo 2024: amore, soldi, salute. I segni top e flop dell'anno di Artemide

L'anno sta finendo e inizia la grande abbuffata astrologica dell'oroscopo 2024, atteso da tanti italiani e naturalmente da prendere con la giusta dose di ironia e disincanto. Cosa dicono le stelle su quello che ci aspetta nell'anno che verrà? A fornire le previsioni su amore, finanza e salute è Artemide con un lungo articolo pubblicato sulla Gazzetta del Sud. Ecco i punti salienti dell'oroscopo del 2024 segno per segno:

Ariete (21 marzo - 19 aprile): Amore: Nel 2024, il Nodo Nord nel tuo segno ti aiuterà a liberarti da vecchi schemi negativi nelle relazioni. Sarà un periodo propizio per iniziare nuove relazioni, con aprile che potrebbe portare un inizio affascinante. Per coloro in relazioni stabili, l'empatia sarà fondamentale per il successo. Finanza: I primi sei mesi promettono opportunità finanziarie, grazie al transito di Giove nel Toro. Mantieni una gestione saggia delle finanze, bilanciando generosità con risparmio. La seconda metà dell'anno suggerisce investimenti nel tuo sviluppo personale. Salute: Mantieni il corpo in movimento per una mente sana. Presta attenzione al periodo tra il 26 ottobre e il 23 novembre per gestire l'energia aggressiva in modo positivo.

Toro (20 aprile - 20 maggio): Amore: L'anno rappresenta una svolta nelle relazioni. Le amicizie potrebbero evolversi in legami profondi. Per coloro in relazioni, sono previste decisioni significative. Giove nel tuo segno rende l'anno fortunato in amore. Finanza: Grazie a Giove, il 2024 è un periodo propizio finanziariamente. Risparmia per il futuro e concediti qualche lusso durante l'estate. Concentrati sul perseguire passioni per rendere redditizia la tua creatività. Salute: Equilibra il lavoro con il tempo per te stesso. I massaggi contribuiranno al tuo benessere fisico e mentale.

Gemelli (21 maggio - 20 giugno): Amore: Il 2024 richiede impegno nelle relazioni. Se senti la necessità di stabilizzare o avanzare, è il momento giusto. Mantieni la leggerezza e sii aperto all'avventura. Verso la fine dell'anno, cerca profondità nelle relazioni. Finanza: La creatività può portare guadagni inaspettati. Approfitta dell'energia positiva di Giove per superare limiti e segui ciò che ti porta gioia. Salute: Bilancia il lavoro con il tempo per te stesso. Adotta abitudini salutari e presti attenzione alla tua salute mentale.

Cancro (21 giugno - 22 luglio): Amore: Il 2024 è un anno di introspezione. Metti te stesso al primo posto e segui le tue regole. Per coloro in relazioni, dedica tempo al partner. Il volontariato può portare beneficio alla tua salute mentale. Finanza: La prima metà dell'anno promette prosperità finanziaria. Investi nella tua base finanziaria e considera investimenti legati all'istruzione e ai viaggi nella seconda metà. Salute: La cura degli altri può migliorare la tua salute mentale e fisica. Prenditi cura di te stesso con una dieta equilibrata e riposo adeguato.

Leone (23 luglio - 22 agosto): Amore: Le relazioni stabili si rafforzano nel 2024. È un momento propizio per passi importanti come convivenza o famiglia. Dedica tempo di qualità al partner. Limita il tempo sui social per migliorare la salute mentale. Finanza: Gennaio e agosto portano opportunità finanziarie. Risparmia per il futuro, ma concediti lussi durante l'estate. Mantieni un equilibrio tra lavoro e relax. Salute: Sostituisci le attività sui social con esercizi più sani. Limita il tempo davanti agli schermi e incrementa i momenti di vero relax.

Vergine (23 agosto - 22 settembre): Amore: Il 2024 sfida a uscire dalla zona di comfort nelle relazioni. Se hai speranze, fai la prima mossa. L'estate porta romanticismo. Per coloro in relazioni, l'accento è sulla sincerità e sull'accettazione reciproca. Finanza: Plutone in Acquario trasforma le tue prospettive finanziarie. Risparmia e investi per un nuovo plateau finanziario. Salute: Introduce pratiche di radicamento come yoga. Giugno è benefico per la salute emotiva. Circondati di persone positive per migliorare il benessere generale.

Scorpione (23 settembre - 22 ottobre): Amore: Il 2024 porta cambiamenti significativi nelle relazioni. Scegli saggiamente basandoti sulla compatibilità. Per coloro in relazioni, è un anno per portare le cose al livello successivo. La fine dell'anno potrebbe portare una rinascita romantica. Finanza: Gennaio e ottobre sono prosperi finanziariamente. Attenzione a decisioni impulsiva durante le eclissi. La fine dell'anno offre una migliore comprensione finanziaria. Salute: La salute mentale è prioritaria. Considera consulenze professionali per la crescita personale. La psicologia può offrire illuminazioni utili.

Sagittario (23 ottobre - 21 novembre): Amore: Il 2024 inizia con riflessioni amorose, ma si scalda con flirt e connessioni estive. Ex potrebbero riapparire, ma il Sagittario guarda avanti. Per coloro in relazioni, l'accento è sulla sincerità e sull'accettazione reciproca. Finanza: Il cielo è il limite finanziariamente. Concentrati su ciò che porta gioia. I mesi di gennaio e agosto portano opportunità finanziarie. Salute: Ricerca nuove esperienze per arricchire l'anima. Stress positivi come viaggi avventurosi migliorano benessere e felicità.

Capricorno (22 novembre - 19 dicembre): Amore: Il 2024 estende il focus sugli obiettivi anche alle relazioni. L'auto-riflessione iniziale aiuta a comprendere meglio le aspettative nelle relazioni. La fine dell'anno promette una rinascita romantica. Finanza: Saturno richiede disciplina finanziaria. Concediti piccoli lussi senza sensi di colpa. La prima metà dell'anno chiama a una maggiore consapevolezza finanziaria. Salute: Priorità al benessere mentale. Le attività all'aperto possono aumentare l'energia positiva. Cerca il supporto di amici e familiari.

Acquario (20 gennaio - 18 febbraio): Amore: Il 2024 porta cambiamenti nelle relazioni, con la sincerità al centro. Sii aperto alle nuove opportunità. Le connessioni estive portano romanticismo. Per coloro in relazioni, l'empatia è cruciale. Finanza: Le idee creative portano successo finanziario. Cerca l'equilibrio tra risparmio e spese per il massimo vantaggio. Investimenti nell'istruzione portano guadagni futuri. Salute: Abbraccia pratiche di rilassamento e dedica tempo alla riflessione. Aprile è particolarmente propizio per il benessere emotivo.

Pesci (19 febbraio - 20 marzo): Amore: Il 2024 apre nuove prospettive nelle relazioni. Sii aperto alle possibilità. Le relazioni stabili prosperano con gesti romantici. La fine dell'anno potrebbe portare a una maggiore chiarezza. Finanza: Plutone porta cambiamenti finanziari positivi. Risparmia e investi saggiamente. La prima metà dell'anno offre opportunità finanziarie interessanti. Salute: Sperimenta con diverse attività fisiche. La salute mentale è favorita, con giugno che offre particolare chiarezza e serenità.