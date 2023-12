Oroscopo 2024, amore, denaro e salute: Artemide indica per chi è l'anno giusto

01 dicembre 2023 a

Amore, finanza, salute: quali saranno i segni fortunati dell'anno che sta per arrivare? Cresce l'attenzione degli appassionati di astrologia, tra curiosità e disincanto, per l'oroscopo 2024: le previsioni segno per segno stanno per invadere librerie e trasmissioni televisive. Tra i primi oroscopi per il 2024 c'è quello di Artemide, anticipato con un articolo pubblicato sulla Gazzetta del sud. Ecco una sintesi delle previsioni astrali di Artemide per l'anno che verrà.

Ariete: Amore: Il "Nodo Nord" nel tuo segno indica un periodo favorevole per liberarti da schemi comportamentali passati. Aprile 2024 potrebbe portare una nuova relazione. In estate, valuta gli aspetti della tua relazione attuale. Sii empatico per una connessione prospera. Finanza: I primi sei mesi promettono opportunità finanziarie. Mantieni l'equilibrio tra guadagni e spese, goditi la prosperità. Nella seconda metà, investi in sviluppo personale con cautela.

Toro: Amore: Il 2023 ha potenziato le tue relazioni. Nel 2024, le amicizie possono evolversi in legami profondi. Se già impegnato, considera passi significativi. Giove ti sostiene finanziariamente, quindi pianifica saggiamente. Finanza: Grazie a Giove, godi di prosperità finanziaria. Risparmia per il futuro e concediti qualche lusso. Concentrati su passioni per guadagni inaspettati nella seconda metà dell'anno. Salute: Incorpora massaggi nella tua routine per mantenere equilibrio fisico e mentale.

Gemelli: Amore: Affronta le relazioni con impegno. Giove ti spinge a stabilizzare o avanzare in amore. Con Plutone, cerca profondità e interessi condivisi. Goditi avventure estive, ma mantieni la serietà nelle relazioni durature. Finanza: Creatività e passioni possono portare guadagni inaspettati. Sii audace nelle scelte finanziarie, ma evita acquisti impulsivi. Salute: Bilancia lavoro e tempo per te stesso. Adotta abitudini salutari e fai attività fisica regolare per un benessere completo.

Cancro: Amore: Mettiti al primo posto. Rifletti durante le eclissi e segui segnali dell'Universo. La prima metà dell'anno promette prosperità nelle relazioni. L'estate potrebbe portare cambiamenti legati a istruzione o viaggi. Finanza: Crea una base finanziaria solida nei primi mesi. Investi in formazione o viaggi nella seconda metà dell'anno. Il volontariato può contribuire al benessere mentale. Salute: Pratica l'altruismo per un beneficio mentale e fisico. Adotta abitudini sane per il benessere generale.

Leone: Amore: Relazioni consolidate si rafforzano. Fai passi significativi se senti di essere pronto. Gli influssi di Mercurio richiedono leggerezza durante i periodi di retrogradazione. Pianifica momenti significativi a maggio. Finanza: Gennaio e agosto portano prosperità finanziaria. Risparmia ma concediti lussi. Sostituisci il tempo sui social con attività salutari. Salute: Sostituisci le attività sociali online con massaggi o attività fisica. Dedica tempo al vero relax per il benessere complessivo.

Vergine: Amore: Esci dalla zona di comfort. Fai la prima mossa per relazioni più autentiche. Giove nel Toro sostiene scelte romantiche. Concentrati su salute mentale ed emotiva. Finanza: Incrementa le tue finanze a gennaio e ottobre. Limita le spese e indulgi in piccoli lussi. Prenditi cura della salute mentale. Salute: Pratica yoga e trascorri tempo in natura. Presta attenzione alle connessioni positive per la salute generale.

Scorpione: Amore: Il 2024 è una svolta nelle relazioni. Fai scelte ponderate basate su chimica e compatibilità. Prima metà dell'anno è favorevole finanziariamente. La fine dell'anno può portare a una rinascita romantica. Finanza: Gennaio e ottobre portano prosperità finanziaria. Fai attenzione durante le eclissi per evitare decisioni impulsiva. Prenditi cura della salute mentale. Salute: Libera pensieri dannosi. Consulta specialisti per autoscoperta. La psicologia può offrire illuminazioni utili.

Sagittario: Amore: Inizia con una pausa riflessiva, ma l'anno si riscalda. L'estate promette relazioni più profonde. Resistenza agli ex. Goditi momenti di rinnovato impegno. Finanza: L'anno è ideale per inseguire passioni. Concentrati su ciò che porta gioia. La socializzazione migliora benessere mentale e fisico. Salute: Cerca nuove esperienze. Stress positivi, come viaggi avventurosi, rinfrescano mente e spirito.

Capricorno: Amore: Concentrati su obiettivi in amore. Fai il primo passo. Nonostante battute d'arresto, l'anno termina con una rinascita romantica. Finanza: Risparmia e concediti piccoli lussi. Marte e Plutone richiedono precauzioni fisiche. Priorità alla salute mentale. Salute: Mantieni equilibrio tra meditazione e piaceri. Presta attenzione alla salute fisica, specialmente tra ottobre e novembre.

Acquario: Amore: Plutone porta una rivoluzione nelle relazioni. Resta fedele a te stesso. Giove richiede disciplina finanziaria nella prima metà dell'anno. L'estate è tempo di investire in te stesso. Finanza: Risparmia nei primi mesi e investi saggiamente. Plutone offre trasformazioni finanziarie. Mantieni connessioni positive per la salute generale. Salute: Espandi orizzonti socializzando. Proteggi il tuo spazio da energie negative. Costruisci connessioni nutritive per la crescita personale.

Pesci: Amore: Fai scelte amorevoli e taglia legami non più utili. Momenti romantici ad aprile e settembre. Investi tempo ed energia per benefici finanziari a settembre. Finanza: Fai scelte finanziarie sagge. Risparmia a marzo. Continua a seminare con intenzione per crescita finanziaria. Salute: Espandi orizzonti attraverso la socializzazione. Abbraccia nuove esperienze per prepararti alle sfide del 2024.