Oroscopo 2024, Ada Alberti e il segno dell'anno: "L'inizio di una nuova epoca"

01 dicembre 2023 a

a

a

Siamo a un punto di svolta, l'anno che verrà può rappresentare la fine di un periodo e l'inizio di una nuova epoca. L'oroscopo 2024 di Ada Alberti spiega come, per gli appassionati di astrologia, alcuni transiti celesti attesi nei prossimi mesi e anni rappresentano un cambio di scenario. C'è Giove che uscirà dal Toro a fine maggio 2024 per entrare nei Gemelli, spiega l'astrologa sul suo sito , e ancora Urano nel Toro e Nettuno nei Pesci insieme a Saturno.

"Ma l’evento astrologico di grande interesse del 2024 è l’ingresso di Plutone nel segno d’aria dell’Acquario", spiega Alberti. Il pianeta "nel 2024 farà il suo ingresso in Acquario, stavolta in modo definitivo, nel penultimo mese dell’anno, ovvero il 20 novembre, dove stazionerà per 20 anni. Di conseguenza si può pensare che la svolta inizierà dalla fine del 2024 non velocemente ma lentamente".

Oroscopo 2024, "non succedeva da 248 anni": il segno che svolta

Cosa vuol dire dal punto di vista astrologico la "svolta" di Plutone? Il pianeta che sosterà in Acquario è il simbolo del genio, della tecnologia, delle scoperte scientifiche, ma anche del "cambiamento di un sistema politico che va rinnovato". A contrastare Plutone sarà Urano in Toro, spiega l'astrologa che gli appassionati seguono su Mediaset. Insomma, siamo alla fine "di un periodo e l’inizio di una nuova epoca".