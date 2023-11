Oroscopo 2024, Simon and the stars: "Non succedeva da 248 anni", il segno che svolta

30 novembre 2023 a

Siamo alla fine dell'anno e iniziano a fioccare le previsioni astrologiche. Quelle di Simon and the stars è sono contenute nel libro Oroscopo 2024 - Il giro dell'anno in 256 giorni (+1), tuttavia l'astrologo che gli appassionati dello zodiaco seguono a Citofonare Rai2 in un video fissa alcuni "pilastri" validi per tutti i segni. Alla base un transito planetario che non si vedeva da secoli.

Parliamo naturalmente di "suggestioni", "contorni a matita" di un anno che si preannuncia importante spiega Simon and the stars sul suo sito in cui fornisce qualche prima anticipazione dell'oroscopo 2024. Quello che verrà è un "anno che riporta Plutone in Acquario dopo 248 anni. È il transito più importante", spiega. Si tratta del "pianeta del potere, segno di indipendenza e ribellione alle ingiustizie" e "con il suo ingresso, la sua missione è renderci tutti più indipendenti e autentici", spiega l'astrologo.

Plutone mancava da questa posizione della sua lenta e lunga orbita dalla seconda metà del '700, epoca segnata da tre eventi: la Rivoluzione industriale, la Rivoluzione francese e l'Indipendenza americana. "Senza entrare nel merito storico o politico, sono questi i tre pilasti tematici e simbolici del nuovo anno", spiega Simon. Il primo è il progresso, "inteso come l'inventare qualcosa di nuovo che prima non esisteva. Dal punto di vista tecnologico ma anche individuale". Il secondo pilastro "è la ribellione a tutto ciò che opprime". Il terzo è "l'emancipazione, il più importante di tutti. È il camminare solo con le proprie gambe". Insomma, a prescindere dalle previsioni astrologiche per i singoli segni, si apre uno scenario di grande cambiamento per tutte e 12 le figure dello zodiaco.