Meteo, Giuliacci annuncia la neve: "Dove cadrà in abbondanza"

21 novembre 2023 a

a

a

L'ondata di maltempo che sta colpendo la nostra Penisola da nord a sud non tenderà a diminuire. Anzi. Come descritto dal sito meteogiuliacci.it, la perturbazione sta arrivando dal Mar Tirreno e si allargherà su tutta l'Italia. Tutto questo si tradurrà in abbondanti piogge e nevicate che si verificheranno anche a quote non troppo elevate. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quello che sta per accadere e quando.

Il maltempo porta piogge abbondantissime e allerte. Ma Sottocorona avvisa: non è finita

I tre giorni che sono sotto osservazione saranno martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23. La Dama Bianca farà la sua comparsa innanzitutto tra Toscana e Emilia Romagna sopra i 1.200 metri. Mercoledì 22 sarà la volta della dorsale appenninica con nevicate abbondanti sui 1400-1800 metri tra Umbria e Basilicata. Fino a giovedì 23 con le precipitazioni che si sposteranno su Calabria e Sicilia con la neve che scenderà attorno ai 2000 metri.