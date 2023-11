Meteo, Giuliacci smentisce tutto: "Nei prossimi giorni non è vero nulla"

20 novembre 2023 a

Meteo, cosa succederà nei prossimi giorni. In un video pubblicato sul suo canale YouTube, Mario Giuliacci fa chiarezza su quello che ci dovremo aspettare dal punto di vista meteorologico. Dieci giorni di pioggia praticamente su tutta la Penisola con temperature che si abbasseranno. Ma Giuliacci smentisce categoricamente l'arrivo di venti freddi dalla Siberia, il cosiddetto Burian paventato da alcuni.

Mario Giuliacci "Arriverà il freddo vero e le piogge vere. Venerdì piogge deboli al centro-sud, sabato proseguirà l'ampia perturbazione con piogge deboli al centro-sud. Poi tra lunedì 27 novembre e sabato 2 dicembre una perturbazione super piovosa porterà prima pioggia su tutta l'Italia poi tra martedì 28 e giovedì 30 piogge solo al centro-sud. Tra venerdì 1 e sabato 2 dicembre piogge solo al sud. Per quanto riguarda le temperature, oscilleranno su per giù sui valori che abbiamo adesso ma attenzione perché da venerdì 24 novembre le temperature scenderanno intorno ai 10 gradi. Da domenica 26 anche al centro scenderanno intorno a 10 gradi mentre al sud scenderanno sotto i 15 gradi. Quindi arriva un po' di freddo su tutta l'Italia. Non è vero che arriverà il Buran nei prossimi. Non è vero che nei prossimi 15 giorni arriverà aria dal circolo polare".