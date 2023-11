Meteo, la perturbazione porta freddo e pioggia. Giuliacci: “Quando miglioreranno le cose”

20 novembre 2023 a

a

a

Vento, pioggia e freddo caratterizzeranno l’Italia nei prossimi giorni. Le previsioni del meteo sono sviscerate ai taccuini dell’Adnkronos dal meteorologo e climatologo Andrea Giuliacci: «Nei prossimi giorni l’Italia verrà attraversata da una perturbazione che, tra martedì e giovedì, porterà piogge su molte regioni. In particolare domani, 21 novembre, pioverà soprattutto su Emilia Romagna e regioni centrali. Mercoledì 22 novembre piogge sparse su regioni centrali adriatiche, Sud e Isole. Giovedì 23 novembre piogge residue all’estremo Sud».

"Cinque qiorni di pioggia", chi si salva. La video-mappa di Giuliacci | GUARDA

«Saranno anche giornate ventose e piuttosto fredde. – spiega ancora Giuliacci, che però tira fuori la notizia positiva sul meteo dei prossimi giorni -. Nell’ultima parte della settimana invece tempo in miglioramento, in particolare nel weekend tempo in generale stabile e asciutto al Centro-Nord, con temperature in rialzo. Nuvole e qualche pioggia al Sud». Una fine di novembre che vedrà quindi il ritorno di un clima più gradevole dopo una breve parentesi di pioggia e abbassamento delle temperature dei termometri.