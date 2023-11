Meteo, piogge abbondantissime e allerte. Sottocorona: quando si attenua il maltempo

21 novembre 2023 a

Paolo Sottocorona, esperto meteo di La7, si collega dopo l’edizione mattutina del Tg della rete di Urbano Cairo per dare le sue previsioni del tempo. Il meteorologo inizia così il suo discorso: “Le perturbazioni sull'Atlantico sono rimaste lì, non miravano ad entrare sul continente. Le carte ci dicevano che il peggioramento sull’Italia, che è cominciato, non veniva da lì, ma veniva soprattutto dai Balcani, lì si sta formando una zona di bassa pressione. Gli effetti sono già piuttosto evidenti”.

Ed ecco gli effetti di questa bassa pressione sulle previsioni giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, martedì 21 novembre, segnala che sui Balcani sono già presenti temporali piuttosto frequenti, piogge interessano già parte del Nord, l'Emilia Romagna essenzialmente, e del Centro. Queste piogge potranno diventare forti o comunque essere nelle 24 ore molto abbondanti. Quindi riguardano sostanzialmente l’Italia centrale, l’Emilia Romagna, in parte si spingono sul Tirreno settentrionale, sul resto del Centro e al Sud qualche pioggia arriva anche moderata, ma oltre questo oggi non si va. Domani, mercoledì 22 novembre, lo sviluppo di questa situazione è di mantenere precipitazioni molto abbondanti, e come si diceva ieri nella previsione sono 24 ore oggi e 24 ore domani, fra la Romagna e le Marche, parte dell’Umbria, parte dell’Abruzzo, quindi in questa zona insistono queste precipitazioni abbondantissime, con le allerte del caso. Poi c'è la parte che si sposta verso Corsica e Sardegna, addirittura arriva tra Tunisia e Algeria e poi il resto del Centro-Sud, con fenomeni intensi anche lì, isolati, quindi qui il tutto risulterebbe un po' meno pesante come gravità, però i fenomeni intensi ci sono, anche sul basso adriatico. Arriviamo alla giornata di giovedì 23 novembre - prosegue Sottocorona - in cui si attenua questo maltempo sulle zone del centro, quelle che per 48 ore sono state colpite da precipitazioni più abbondanti. Ancora presenti a Sud, sul Nord Africa, in Sardegna e poi ancora Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia, qui il maltempo c'è ancora”.

L’ultimo focus di Sottocorona è quello sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Sono ancora, specie al Sud, relativamente elevate. Sulle zone del Centro, sull’Appennino centro settentrionale, ma anche in pianura sull'Emilia Romagna, dove ci sono le piogge le massime non possono essere particolarmente alte. Ma ancora si mantengono in qualche modo. La tendenza nelle prossime 24 ore dice che c'è l'inevitabile diminuzione, non tanto al Nord, che resta un po’ fuori da questa circolazione, ma sicuramente al Centro e al Sud fra oggi e domani fra i due quattro gradi in meno e non finisce lì perché la situazione prosegue in quella direzione”.