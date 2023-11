Meteo, non è finita. Giuliacci: "Due perturbazioni", novembre segnato

06 novembre 2023 a

Cosa ci aspetta nei prossimi giorni e settimane dal punto di vista del meteo? A fornire previsioni e tendenze fino alla metà di novembre è Mario Giuliacci in un video pubblicato sul suo canale YouTube . Il volto noto del tempo in tv e sul web spiega infatti che "negli ultimi 15 giorni abbiamo assistito a frequenti episodi di piogge devastanti su molte regioni del centro-nord". Effetto dell'autunno? "In parte sì perché questa è la stagione più piovosa, specie in ottobre e novembre. Ma non è tutto: purtroppo vi è una chiara componente aggiuntiva dovuta ai cambiamenti climatici", spiega il meteorologo.

"Neve anche a quote basse": Giuliacci indica la sorpresa di novembre

Cosa capiterà nei prossimi giorni? "Purtroppo la fase piovosa prosegue e arriveranno nella settimana prossima due perturbazione", spiega Giuliacci. La prima è prevista per il 7-8 novembre soprattutto al centro e al sud, l'altra tra il 9 e il 12 su quasi tutta l'Italia. "Purtroppo entrambe le perturbazioni porteranno piogge abbondanti ", continua. La prima coinvolgerà il centro-sud con un campanello di allarme per la Campania. Quella tra il 9 e il 12 novembre vedrà eventi intensi su levante ligure, alta Toscana, Appennino Tosco-Emiliano. Per quanto riguarda le temperature, che al momento sono ancora sopra della media, queste sono destinati a calare tra il 7 e l'8 novembre su quasi tutta l'Italia, poi ci sarà un nuovo calo in concomitanza con la seconda ondata di maltempo. Intorno al 14 di novembre, spiega Giuliacci, avremo quattro o cinque gradi in meno al centro-nord e una decina di gradi in meno sulle regioni meridionali, Sicilia e Sardegna.