Meteo, "neve anche a quote basse". Giuliacci indica la sorpresa di novembre

05 novembre 2023

Dopo i disastri provocati dalla tempesta Ciaran c'è grande apprensione per il meteo delle prossime settimane. Si verificheranno altri eventi estremi? E quando arriverà il freddo vero? A dare le previsioni e le tendenze aggiornate per il mese di novembre sono i meteorologi del colonnello Mario Giuliacci. Quello in corso è un mese di transizione verso l'inverno, con temperature che si manterranno intorno alla norma per il periodo. Le previsioni indicano che non ci saranno fughe improvvisi verso il freddo estremo o lunghi periodi di caldo anomalo, si legge su MeteoGiuliacci.it . È previsto un mese nel complesso autunnale, con qualche giornata insolitamente mite ma senza cambiamenti drastici verso l'inverno. Tuttavia, "in alcuni casi le piogge potrebbero risultare di nuovo violente".

Le perturbazioni, dunque, continueranno ad attraversare il Paese. Ma cosa succederà con la neve? Secondo i modelli previsionali più aggiornati, ci saranno nuove nevicate sulle zone alpine, con accumuli anche abbondanti, ma generalmente sopra i 1500 metri. Tuttavia, una sorpresa è in serbo per il Centro-Sud. Dopo la metà del mese è possibile un'improvvisa irruzione di aria fredda, con una breve fase quasi invernale che porterà "nevicate anche a quote relativamente basse", sia sulle Alpi che sull'Appennino.