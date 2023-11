Meteo, l'aurora boreale strega l'Italia. Gli esperti: ecco le cause

06 novembre 2023 a

Un fenomeno raro e inatteso. Sull'Italia è arrivata l'aurora boreale. Nel pomeriggio, con massima visibilità tra le 18 e le 19, il cielo si è tinto di rosso, di rosa e di viola sulle Alpi e in molte alture del Nord, ma con avvistamenti fino in Puglia. Il fenomeno, rarissimo alle nostre latitudini, è stato segnalato anche in Austria, Romania e Slovenia, come documentano le immagini delle Webcam dei siti meteo e quelle postate da tanti utenti dei social. Le foto del fenomeno hanno subito fatto il giro del web: tantissimi gli scatti pubblicati dagli utenti che, conquistati dallo stupore, hanno cercato di immortalare l'aurora boreale da diverse regioni della penisola italiana.

Ma quali sono le cause di questo fenomeno sorprendente? A spiegare il motivo per il quale ieri sera i cieli italiani si sono colorati di rosso e di rosa è stato il team di 3bmeteo. Come spiegano gli esperti sul sito 3bmeteo.com , "l'aurora boreale si forma grazie all'interazione tra il campo magnetico terrestre e il vento solare. Quando quest'ultimo è intenso, ossia in fase di forte attività solare, possiede un'elevata densità di particelle cariche che vengono veicolate all'interno del campo magnetico terrestre, emettendo onde elettromagnetiche anche nel campo del visibile da cui le aurore".

Il dato che più desta stupore è, stando alle parole dei meteorologi, principalmente uno. Di solito, a causa della geometria del campo magnetico, "si ha maggiore concentrazione di queste particelle nelle cosiddette fasce di Van Allen, a latitudini settentrionali", hanno scritto. Questo significa che "è raro osservare le aurore al di sotto del 50simo parallelo, ancor di più del 45simo", come è accaduto ieri.