Meteo, "può dare problemi". Sottocorona: dove si sposta il maltempo

Il peggio sembra alle spalle dopo le notizie drammatiche degli ultimi giorni. Il meteorologo di La7 Paolo Sottocorona presenta le ultime previsioni meteo nel corso di TgLa7 lunedì 6 novembre: "C'è qualche nuvola in giro ma al momento di piogge non ce ne sono", spiega l'esperto. Insomma, c'è un netto miglioramento delle condizioni anche se oggi sono previste ancora delle piogge sul Nordest, sull’alta sull'alta Toscana e sul medio-basso versante tirrenico. "Ma sono piogge molto deboli che non possono portare altri danni" nelle zone alluvionate, tuttalpiù possono complicare un po' le operazioni di soccorso.

Martedì 7 novembre qualche precipitazione sulle regioni centrali e centro-meridionali anche con qualche fenomeno intenso, dice Sottocorona, ma si tratterà di un breve passaggio che "potrebbe dare qualche problema" sulle zone colpite dal maltempo nei giorni scorsi. Nord più asciutto, il maltempo si sposta al Sud. Mercoledì 8 novembre sono previste piogge da deboli a moderate nel Mezzogiorno. Dal punto di vista delle temperature l'aria è decisamente più fresca, non solo al Nord ma anche su alcune zone del Centro e del Sud stato.