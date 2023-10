L'aria che tira, il raduno choc a Roma: "Hamas? Sono i nostri partigiani"

30 ottobre 2023 a

"Ci sono politici italiani identificati come agenti pagati dal Mossad e dai servizi israeliani". E ancora: "Hamas sono i nostri partigiani". Frasi che sono state pronunciate non a Gaza o in una piazza dell'Iran, ma a Roma da Mohamedd Hannoun in un raduno per l'International peace conference pro Palestina. Chi è Hannoun? L'aria che tira, la trasmissione di La7 condotta da David Parenzo che ha trasmesso lunedì 30 ottobre alcune immagini dell'evento che si è tenuto nei giorni scorsi, spiega che si tratta di un personaggio "noto alle intelligence di mezza Europa, a capo di una organizzazione non governativa che secondo i servizi israeliani finanzierebbe Hamas".

Nell'evento Hannoun afferma davanti a una piccola folla plaudente che "Hamas ha partecipato alle prime e ultime elezioni democratiche in Palestina, per cui il popolo palestinese ha detto la sua parola" e il gruppo armato "è il suo legittimo rappresentante". Nel corso dell'evento arriva ad affermare che in Occidente si sostiene che Hamas ha decapitato i bambini e violentato donne nell'attacco del 7 ottobre: "Ma chi l'ha detto? Dove sono le prove? Avrete delle testimonianze?", incalza. Evidenze che tra l'altro sono state diffuse sui social media dal governo israeliano e la stampa internazionale ha visitato anche il kibbutz di Kfar Az, ma tant'è. "Sono onorato di essere nemico di Israele perché è uno Stato criminale e Hamas sono i nostri partigiani", afferma intervistato da La7 Hannoun che senza colpo ferire afferma: "Nella lotta dei popoli sicuramente si scommettono degli errori ma Hamas non ha massacrato civili israeliani. Se parliamo dei coloni, ognuno di loro è un militare israeliano". Parenzo, lanciando il servizio, commenta: "Sentite cosa dice. E siamo in Italia".