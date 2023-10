Israele, Usa: nessun invio di truppe. Duri scontri con Hamas a Gaza

30 ottobre 2023 a

"Non abbiamo alcuna intenzione, né abbiamo piani in proposito, di inviare truppe da combattimento in Israele o a Gaza. Punto". Il vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, in una intervista alla Cbs, nel programma '60 Minutes', ribadisce: "Una organizzazione terroristica, Hamas, ha massacrato centinaia di giovani in un concerto. Secondo stime, almeno 400 israeliani sono morti. Israele, è fuori da ogni discussione, ha il diritto di difendersi - aggiunge - ma è molto importante che non ci sia confusione tra Hamas e i palestinesi. I palestinesi meritano pari misure di sicurezza e salvezza, autodeterminazione e dignità, e siamo stati chiari sul fatto che le regole della guerra devono essere rispettate e che vi siano costanti aiuti umanitari".

Assalto ai magazzini di cibo, a Gaza scontri fra soldati di Israele e miliziani

Intanto questa mattina è ripreso il lancio di razzi verso le comunità israeliane a ridosso della Striscia ddi Gaza, in particolare la cittadina di Netivot. Lo ha fatto sapere l'esercito israeliano che a sua volta ha dichiarato di aver effettuato attacchi a infrastrutture militari all'interno della Siria. "Un jet da combattimento dell'IDF ha attaccato i lanciatori" da cui sono partiti gli attacchi durante la notte verso il territorio israeliano, ha dichiarato l'esercito. Il jet israeliano ha "colpito infrastrutture militari in territorio siriano". L'IDF ha dichiarato di aver colpito oltre 600 obiettivi terroristici negli ultimi giorni a Gaza, mentre si sviluppano le operazioni di terra nella Striscia ma anche le preoccupazioni di un allargamento del conflitto dagli altri Paesi della regione.