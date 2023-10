Shani Louk, l'agghiacciante annuncio della madre: "Non è più in vita"

30 ottobre 2023 a

La madre di Shani Louk, la 22enne tedesca-israeliana rapita da Hamas e riconosciuta in un video in cui i terroristi la trasportavano inerme e seminuda su una jeep, ha detto alla Dpa che il corpo di sua figlia non è stato ancora trovato, ma che è stato recuperato un frammento di osso del cranio e da esso è stato prelevato un campione di Dna. I genitori avevano fornito già da tempo il materiale di confronto necessario. La madre presume che la figlia sia morta già lo scorso 7 ottobre, giorno dell'attacco.

Shani Louk potrebbe essere stata uccisa da un colpo alla testa durante l'attacco. Il ministero degli Esteri tedesco ha riferito di un totale di otto 'casi' di cittadini tedeschi che risultano scomparsi e presumibilmente in mano ad Hamas. Un 'caso' potrebbe includere anche diversi familiari. Per motivi di sicurezza, il ministero non fornisce il numero esatto degli ostaggi tedeschi.

"Purtroppo ieri abbiamo ricevuto la notizia che mia figlia non è più in vita". Così a Rtl la madre di Shani Louk. A riportarlo è Bild, che cita anche una conferma della sorella della giovane. Nelle scorse settimane era emerso che Shani fosse ancora viva ma "gravemente ferita" in un ospedale di Gaza. La famiglia aveva fatto diversi appelli di aiuto al governo tedesco.